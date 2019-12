Legende: Sackt er 2,7 Millionen ein? Novak Djokovic. imago images

Rekordpreisgeld in Melbourne

Die Tennisprofis dürfen sich bei den Australian Open (20. Januar-2. Februar) auf Preisgeld in Rekordhöhe freuen. Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison in Melbourne gibt es insgesamt 71 Millionen australische Dollar (gut 48 Mio. Franken) zu gewinnen, fast 14 Prozent mehr als 2019. Für den Turniersieg gibt es rund 4 Millionen australische Dollar (2,7 Mio. Franken).

Saisonstart ohne Andreescu

US-Open-Siegerin Bianca Andreescu (19) muss ihren Start in die neue Saison wegen einer Knieverletzung verschieben. Die Kanadierin sagte ihre Teilnahme am WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland (ab 6. Januar) ab. Die Weltranglisten-5. hatte sich die Verletzung Ende Oktober bei den WTA Finals in Shenzhen zugezogen. Ihr Comeback plant Andreescu an den Australian Open (ab 20. Januar).