Legende: Macht aktuell in Lugano auf sich aufmerksam Leandro Riedi. Urs Lindt/freshfocus

Riedi bezwingt in Lugano Top-100-Spieler

Der Schweizer Leandro Riedi (ATP 590) hat beim Challenger-Turnier in Lugano seinen bisher wohl wertvollsten Sieg bei den Profis errungen. Der 20-jährige Zürcher gewann in der 1. Runde 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4 gegen den topgesetzten Australian-Open-Achtelfinalisten Maxime Cressy (USA/ATP 72). Riedi befindet sich in diesen Wochen hervorragend in Form. Vor zehn Tagen gewann er in Trimbach ein ITF-Turnier, letzte Woche erreichte er in Biel bei einem Challenger-Turnier der nächsthöheren Kategorie den Viertelfinal.