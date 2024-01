Legende: Durchschlagender Erfolg Leandro Reidi. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Riedi triumphiert in Portugal und verbessert sich wieder

Leandro Riedi sicherte sich in Oeiras den 3. Challenger-Titel seiner Karriere. Im Final des mit 36'900 Euro dotierten Hallenturniers in Portugal besiegte der 21-jährige Zürcher den Amerikaner Martin Damm (ATP 255) mit 7:6 (8:6), 6:2. Riedi hatte im Herbst 2022 auf der Challenger Tour schon 2 Turniere gewonnen und sich in der Folge bis auf Platz 126 nach vorne gearbeitet. In der vergangenen Saison gab es allerdings wieder einen Rückschlag. Nun verbessert sich der Schweizer Tennisprofi erneut von Position 320 auf 250.