Legende: 3. Finalniederlage in Folge Leandro Riedi (r.) musste Lloyd Harris zum Titel gratulieren. Imago/Shutterstock

Riedi und Ritschard verpassen Titel

Leandro Riedi (ATP 151) hat seinen 1. Final auf Rasen verloren. Der Zürcher unterlag im Londoner Vorort Surbiton Lloyd Harris (RSA/ATP 132) trotz 2 Satzbällen im 1. Durchgang mit 6:7 (8:10), 5:7. Für den 22-Jährigen war es im bereits 5. Final des Jahres auf Challenger-Stufe die 3. Niederlage.

Auch Alexander Ritschard (ATP 184) musste sich in einem Challenger-Final geschlagen geben. Beim Sandplatz-Turnier im deutschen Heilbronn verlor der 30-Jährige gegen den Inder Sumit Nagal (ATP 95) nach hartem Kampf mit 1:6, 7:6 (7:5), 3:6. Der Schweizer verbessert sich in der Weltrangliste trotz der Finalniederlage auf ein Karriere-Hoch von Platz 152.

Hüsler übersteht Qualifikation

Einen Sieg konnte hingegen Marc-Andrea Hüsler (ATP 194) feiern. Der Linkshänder gewann die letzte Qualifikationsrunde des ATP-250-Turniers in 's-Hertogenbosch (NED) gegen Otto Virtanen (FIN/ATP 156). In einer Partie ohne Breaks setzte sich der Zürcher mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) durch. Im Hauptfeld des Rasen-Turniers trifft Hüsler in der 1. Runde auf den ehemaligen Top-10-Spieler Roberto Bautista Agut (ESP/ATP 81).