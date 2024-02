Legende: Knapp gescheitert Leandro Riedi, hier in der Davis-Cup-Qualifikation gegen die Niederlande. Imago/BSR Agency/Archiv

Riedi verliert Final in Pau

Leandro Riedi (ATP 175) hat seinen 3. Titel in diesem Jahr an einem Challenger-Turnier verpasst. Der 22-jährige Zürcher unterlag im französischen Pau im Final dem Finnen Otto Virtanen 5:7, 5:7. Im ersten Satz vergab Riedi, der sich in der Weltrangliste um rund 15 Positionen verbessern wird, beim Stand von 5:4, 40:0 bei eigenem Aufschlag drei Satzbälle. Es war seine erst 3. Niederlage im 20. Match des Jahres. Zuvor hatte er die Turniere in Oreias und Louvain gewonnen.

Premieren-Titel mit 29 Jahren

10 Jahre nach seinem Debüt auf der Tour hat Jordan Thompson sein erstes ATP-Turnier gewonnen. Der 29-jährige Australier (ATP 40) schlug im Final von Los Cabos (MEX) den Weltranglisten-12. Casper Ruud (NOR) mit 6:3, 7:6 (7:4). Im Halbfinal hatte Thompson bereits den topgesetzten Deutschen Alexander Zverev ausgeschaltet. «Das war eine unglaubliche Woche», so der Australier, der im Viertelfinal gegen Alex Michelsen (USA) 0:6, 0:3 zurückgelegen hatte und 3 Matchbälle abwehren musste.