Legende: Freude beim Zürcher Alexander Ritschard jubelt. imago images/Hasenkopf (Archiv)

Ritschard gewinnt Final in Savannah klar

Alexander Ritschard (ATP 209) hat am Sonntag den Final beim Challenger-Turnier in Savannah (USA) gewonnen. Der 30-jährige Zürcher setzte sich gegen den Ecuadorianer Andres Andrade (ATP 475) mit 6:2, 6:4 durch. Für Ritschard war es der erste Final seit der Endspiel-Niederlage am Challenger-Turnier im Juni 2023 in Lyon. Seinen zuvor einzigen Titel in dieser Kategorie hatte er 2022 in Hamburg gewonnen. Dank dieses Erfolgs in den USA dürfte sich Ritschard in der Weltrangliste auf etwa den 170. Platz verbessern.