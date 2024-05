Ritschard in Paris weiter – Hüsler, Riedi und Naef ausgeschieden

Am 2. Tag der Qualifikation für die French Open (26. Mai bis 9. Juni) hat aus Schweizer Sicht einzig Alexander Ritschard (ATP 184) ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der Zürcher bezwang den Schweden Elias Ymer (SWE/ATP 182) deutlich in 2 Sätzen mit 6:2, 6:1. Leandro Riedi (ATP 151) musste seine Hauptfeld-Hoffnungen nach einem 4:6, 3:6 gegen Michail Kukuschkin (KAZ/ATP 135) hingegen ebenso begraben wie Marc-Andrea Hüsler (ATP 196). Der Linkshänder unterlag Francesco Maestrelli (ITA/ATP 206) trotz gewonnenem Startsatz mit 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Bei den Frauen scheiterte die 18-jährige Céline Naef (WTA 158) mit 2:6, 5:7 an Darja Semenistaja (LAT/WTA 118).