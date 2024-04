Ritschard scheitert in Houston in Runde 1

Legende: Runde 1 bedeutete für ihn Endstation Alexander Ritschard (Archiv). Keystone/Peter Schneider

Ritschards Doppelfehler zur Unzeit

Alexander Ritschard (ATP 194) hat sein erstes Spiel des Jahres an einem ATP-250-Turnier verloren. In der ersten Runde des Sandplatz-Turniers in Houston unterlag der Zürcher dem Amerikaner J.J. Wolf (ATP 96) mit 3:6, 6:2, 4:6. Qualifikant Ritschard vergab den möglichen Sieg im dritten Satz, als er beim Stand von 4:4 seinen Aufschlag abgab. Er tat dies insbesondere wegen zwei von insgesamt sieben Doppelfehlern. Ritschards letzter Sieg an einem ATP-250-Turnier datiert vom April 2023 in München.