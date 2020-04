Legende: 2020 findet hier kein Turnier statt Der Centre Court in Montreal. imago images

WTA-Turnier in Montreal findet 2020 nicht statt

Die Corona-Krise zwingt nun auch die Organisatoren des Rogers Cup in Montreal in die Knie. Der WTA-Event, der vom 7. bis 16. August in der kanadischen Metropole hätte stattfinden sollen, wurde auf 2021 verschoben. Die vorzeitige Verschiebung ist die Folge auf die Massnahme der Regierung in Québec, Veranstaltungen bis am 31. August zu verbieten. Der parallel geplante Rogers Cup der Männer in Toronto hingegen ist noch nicht offiziell abgesagt worden. Eine Durchführung scheint aber auch da mehr als unwahrscheinlich.