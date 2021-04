Nadal scheitert in Monte Carlo an Rublew

Was für eine Überraschung: Andrej Rublew feiert beim Sandturnier in Monte Carlo den vielleicht grössten Sieg seiner noch jungen Karriere. Der 23-jährige Russe bezwingt im Viertelfinal sein grosses Idol Rafael Nadal in 3 Sätzen mit 6:2, 4:6, 6:2. Nach über zweieinhalb Stunden war Rublews Coup perfekt. Nadal hatte beim ATP-1000-Turnier im Fürstentum Monaco in seinen ersten beiden Spielen nur 5 Games abgeben müssen. Gegen Rublew zog der spanische Sandkönig nun im dritten Duell erstmals den Kürzeren. Damit ist nach Novak Djokovic auch der zweite Top-Favorit auf den Turniersieg ausgeschieden. Der Serbe war am Donnerstag im Achtelfinal dem Briten Daniel Evans unterlegen, der ebenfalls im Halbfinal steht. Komplettiert wird die Runde der letzten 4 durch den Griechen Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud aus Norwegen.