Legende: Fand gegen Andrej Rublew kein Rezept Henri Laaksonen. Getty Images

Laaksonen scheitert an Rublew

Für Henri Laaksonen hat das ATP-500-Turnier in Rotterdam im Sechzehntelfinal geendet. Der Schweizer unterlag dem favorisierten Andrej Rublew (ATP 7) in den Niederlanden mit 4:6, 4:6. Dem Russen reichte ein Break pro Satz zum letztlich souveränen Sieg in nur 74 Minuten. Laaksonen erspielte sich in der gesamten Partie nur einen Breakball, einen Servicedurchbruch konnte der Schaffhauser jedoch nicht realisieren. Laaksonen hatte sich in Rotterdam über die Qualifikation für das Hauptfeld qualifiziert.

04:06 Video Archiv: Laaksonen unterliegt in Melbourne Medwedew in Runde 1 Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen