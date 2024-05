Legende: Hat am Sonntag die Chance auf den 2. Titel auf ATP-1000-Stufe Andrej Rublew. Imago Images/Zuma Wire/Irina Hipolito

Nächste Aufgabe in Madrid

Das diesjährige ATP-1000-Turnier in Madrid scheint unter einem schlechten Stern zu stehen. Nachdem es bereits in den Viertelfinals zu zwei Aufgaben gekommen war, ging auch in den Halbfinals nur eines der beiden Spiele «normal» über die Bühne. Alcaraz-Bezwinger Andrej Rublew (ATP 8) setzte sich deutlich mit 6:4, 6:3 gegen Taylor Fritz (USA/ATP 13) durch. Der Finalgegner des Russen heisst Félix Auger-Aliassime (ATP 35). Der Kanadier profitierte beim Stand von 3:3 im 1. Durchgang von der verletzungsbedingten Aufgabe des Tschechen Jiri Lehecka (ATP 31).

Alcaraz muss für Rom Forfait geben

Carlos Alcaraz plagen rund drei Wochen vor dem Beginn der French Open erneut Verletzungssorgen. Der zweifache Grand-Slam-Sieger aus Spanien sagte am Freitag seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier von nächster Woche in Rom ab. Untersuchungen nach seiner Viertelfinal-Niederlage in Madrid gegen Andrej Rublew hätten ein Ödem im Unterarm zutage gefördert, erklärte der 20-Jährige auf X: «Ich muss mich ausruhen, damit ich mich erholen und 100 Prozent schmerzfrei spielen kann.»

