Ruud erneut am Geneva Open – Sabalenka auch in Dubai früh out

Legende: Strebt seinen 4. Genf-Titel an Casper Ruud. Keystone/Martial Trezzini

Genf-Champion Ruud beim Jubiläum dabei

Das Geneva Open hat seinen ersten Headliner. Casper Ruud (ATP 5), dreifacher Sieger des Turniers in den Jahren 2021, 2022 und 2024, wird seinen Titel auf den Sandplätzen des Parc des Eaux-Vives bei der nächsten Ausgabe im Mai verteidigen. Der 26-jährige Norweger weist in Genf eine beeindruckende Bilanz auf: 13 Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber, jene im Viertelfinal 2023 gegen den Chilenen Nicolas Jarry. Die Organisatoren hoffen darauf, weitere Spieler aus den Top 10 zu gewinnen, um das 10-Jahre-Jubiläum des Turniers gebührend zu zelebrieren.

Sabalenka verliert auch in Dubai früh

Für Aryna Sabalenka ist das WTA-1000-Turnier in Dubai bereits im Achtelfinal zu Ende gegangen. Die Weltnummer 1 aus Belarus unterlag der Dänin Clara Tauson (WTA 38) diskussionslos mit 2:6, 3:6. Für Sabalenka ist es das zweite frühe Out in Serie, nachdem sie vor zwei Wochen beim WTA-1000-Turnier in Doha gleich ihre Auftaktpartie verloren hatte. Das Ausscheiden in extremis abwenden konnte Jelena Rybakina (WTA 7). Die Kasachin wehrte gegen die Paula Badosa (ESP/WTA 10) 6 Matchbälle ab und gewann nach fast 3 Stunden mit 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).