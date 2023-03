Samsonowa eine zu grosse Hürde: Golubic in Miami out

Legende: Konnte den Schwung aus dem Startspiel nicht mitnehmen Viktorija Golubic. Keystone / EPA / Lorenzo Hernandez

Golubic in der 2. Runde von Miami ausgeschieden

1:6 und 1:6 lautete das Resultat der Zweitrundenpartie zwischen Viktorija Golubic und Ludmilla Samsonowa (WTA 15) am WTA-1000-Turnier von Miami. Im ersten Satz gewann die Schweizerin als Returnspielerin bloss einen Punkt. Auch bei eigenem Auschlag gelang Golubic keine gute Partie: Nur knapp 40 Prozent aller Punkte gingen an die 30-Jährige. Nach 53 Minuten glückte Samsonowa der letzte Servicedurchbruch des Spiels zum Sieg. Trotz der deutlichen Niederlage kann Golubic den Abstecher nach Florida als Schritt in die richtige Richtung verbuchen. Inklusive Qualifikation glückten ihr in Miami zum ersten Mal seit 6 Monaten 3 Siege in Folge oberhalb der Challenger-Stufe.

