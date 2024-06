Per E-Mail teilen

Legende: Muss sich geschlagen geben Céline Naef. KEYSTONE/Gabriel Monnet

Naef verliert nach gutem Start

Die Schweizerin Céline Naef (WTA 161) ist beim WTA-Turnier in 's-Hertogenbosch in der 2. Runde ausgeschieden. Die im Kanton Schwyz wohnhafte Zürcherin unterlag der als Nummer 2 gesetzten Russin Ludmilla Samsonowa 5:7, 2:6. Nach einem guten Start und einer 5:2-Führung hatte Naef der gut 150 Plätze besser klassierten Samsonowa nicht mehr viel entgegenzusetzen. Im letzten Jahr hatte sie beim traditionsreichen Rasenturnier in den Niederlanden ihren bisher einzigen Viertelfinal auf WTA-Stufe erreicht.