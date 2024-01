Legende: Klagte über Schmerzen im Oberschenkel Rafael Nadal. Keystone/AP/Tertius Pickard

Angeschlagener Nadal in Brisbane ausgeschieden

Rafael Nadal hat das 3. Spiel nach seinem Comeback verloren. In Brisbane unterlag der 37-jährige Spanier dem Einheimischen Jordan Thompson (ATP 55) mit 7:5, 6:7 (6:8), 3:6 und verpasste den Einzug in den Halbfinal. Im 2. Satz vergab Nadal 3 Matchbälle, ehe er das Tiebreak noch abgab. Im 3. Durchgang schien die Luft beim 22-fachen Grand-Slam-Sieger etwas draussen zu sein: Nadal musste sich abseits des Courts wegen Schmerzen im linken Oberschenkel von Physiotherapeuten behandeln lassen. «Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder trainieren und in Melbourne spielen kann. Ehrlich gesagt bin ich mir noch nicht zu 100 Prozent sicher», sagte er. Die Australian Open beginnen am 14. Januar. 2023 hatte sich Nadal in Melbourne am Hüftbeuger verletzt und nach einer OP fast ein Jahr ausgesetzt.

United Cup: Deutschland eliminiert Griechenland

Das deutsche Tennis-Team hat beim United Cup in Sydney den Halbfinal erreicht. Olympiasieger Alexander Zverev und Laura Siegemund entschieden das abschliessende Mixed-Doppel im Viertelfinal gegen Griechenland mit 6:3, 6:3 für sich und sorgten für den 2:1-Erfolg.