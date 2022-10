Golubic verliert deutlich

Für Viktorija Golubic (WTA 81) ist das WTA-250-Turnier in Cluj-Napoca nach dem Achtelfinal vorbei. Die Zürcherin, die am Sonntag 30-jährig wird, scheiterte mit 2:6, 3:6 an der Russin Anastassija Potapowa (WTA 48). Golubic stand von Beginn weg auf verlorenem Posten: Schnell geriet sie mit 0:4 in Rückstand, holte dann aber wenigstens ihr erstes Game und auch ihr erstes Break. Doch Potapowa, die zuletzt in fünf Turnieren nicht über die zweite Runde hinausgekommen war, konterte mit einem erneuten Servicedurchbruch und brachte den ersten Satz mit 6:2 ins Trockene. Im zweiten Durchgang hielt die Schweizerin besser mit, ehe sie beim Stand von 3:3 wieder ein Break hinnehmen musste. Es sollte nicht das letzte bleiben: Bei Aufschlag Golubic verwertete die Russin ihren ersten Matchball nach 81 Minuten zum 6:3. Damit verbleibt keine Schweizerin im Indoor-Hard-Turnier von Rumänien.