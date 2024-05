Legende: «El Peque» hat genug vom Spitzentennis Diego Schwartzman tritt Ende Jahr zurück. imago images/ZumaWire/Oscar Barroso

Schwartzman tritt bald ab

Diego Schwartzman beendet Ende Saison seine Tennis-Laufbahn. Dies kündigte der 32-jährige Argentinier auf seinem Instagram-Profil an. Obwohl er mit 1,70 m Körpergrösse einer der kleinsten Spieler auf der Tour ist, gehörte Schwartzman zwischen 2018 und 2022 meist zu den Top 20 der Weltrangliste. Sein bestes Ranking war Platz 8. Insgesamt gewann «El Peque» («der Kleine») vier ATP-Turniere, drei davon in Südamerika. Das beste Abschneiden an einem Grand-Slam-Turnier ist der Halbfinal-Einzug am French Open 2020. Aktuell ist Schwartzman noch die Nummer 142 der Weltrangliste.