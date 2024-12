Legende: 0:3-Niederlage gegen Italien war der Anfang vom Ende Belinda Bencic kann sich mit Dominic Stricker nicht mehr für die nächste Runde des United Cups qualifizieren. Keystone/AP Photo/Mark Baker

Kein Viertelfinal für Bencic und Stricker

Das Schweizer Team ist beim United Cup in Australien nach den Gruppenspielen ausgeschieden. Die Viertelfinals sind nicht mehr möglich. Der Modus des Wettkampfs mit gemischten Equipen sieht vor, dass die Gewinner der 6 Gruppen plus der beste Zweitplatzierte der jeweils drei Gruppen in den Spielorten Sydney und Perth die Viertelfinals erreichen. Das Schweizer Team mit Dominic Stricker und Belinda Bencic hat seine Begegnungen gegen Frankreich (2:1) und gegen Italien (0:3) in Sydney ausgetragen. Gleichenorts wird mindestens der Zweite der Gruppe mit Grossbritannien, Argentinien und Australien nach Abschluss der Vorrunde besser dastehen als die Schweiz.