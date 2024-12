Schweiz empfängt Spanien im Davis Cup in Biel

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Biel als gutes Pflaster? Hier hat die Schweiz die Davis-Cup-Begegnung gegen Peru gewonnen. Freshfocus/Urs Lindt

Schweiz spielt in Biel

Das Schweizer Davis-Cup-Team trägt die Begegnung der ersten Qualifikationsrunde gegen Spanien in Biel aus. Die Partie findet am 1. und 2. Februar statt. Letztmals trafen die beiden Länder im März 2010 aufeinander. Damals setzten sich die Spanier zuhause mit 4:1-Siegen durch. Auch nach dem Rücktritt von Rafael Nadal verfügen sie aktuell über zahlreiche Topspieler – allen voran der vierfache Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz, die aktuelle Weltnummer 3. Mit welchen Akteuren die beiden Teams im kommenden Februar antreten werden, zeigt sich erstmals am 3. Januar 2025, wenn die beiden Captains ihre Nominationen für die anstehende Begegnung bekanntgeben.