Legende: Kennen den nächsten Gegner Der Schweizer Davis-Cup-Captain Severin Lüthi und Schützling Dominic Stricker. Freshfocus/Urs Lindt

Schweizer Davis-Cup-Team trifft auf Indien

Der nächste Gegner der Schweiz im Davis Cup steht fest. Die Equipe von Captain Severin Lüthi misst sich im September zuhause mit Indien. Auf dem Spiel wird dann der Verbleib in der höchsten Kategorie stehen. Anfang Februar war das Schweizer Davis-Cup-Team in der ersten Qualifikationsrunde in Biel gegen Spanien chancenlos geblieben und unterlag mit 1:3.