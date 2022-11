Legende: Peilen in Glasgow den Gruppensieg an Jil Teichmann (links) und Belinda Bencic. Keystone/EPA/ADAM VAUGHAN

Billie Jean King Cup: Bencic und Teichmann von Kanada gefordert

Am Finalturnier des Billie Jean King Cups in Glasgow kommt es am Freitag zwischen dem Schweizer Team und Kanada zum entscheiden Duell um den Gruppensieg und den Einzug in die Halbfinals. Wie am Tag zuvor die Schweizerinnen setzten sich am Donnerstag auch die Kanadierinnen 3:0 gegen Italien durch. Auf dem Papier ist das Team von Captain Heinz Günthardt mit Belinda Bencic (WTA 12) und Jil Teichmann (WTA 35) gegen Leylah Fernandez (WTA 40) und Bianca Andreescu (WTA 45) leicht favorisiert. Die Kanadierinnen sind jedoch eher stärker einzustufen, als es die Klassierung aussagt. Fernandez stand im letzten Jahr im Final der US Open, Andreescu gewann das Turnier 2019 sogar. Sie fiel im Ranking vor allem wegen Verletzungen zurück, scheint jetzt aber wieder topfit. Der Sieger der Begegnung mit zwei Einzeln und einem Doppel trifft am Samstag im Halbfinal auf die USA oder Tschechien.

Live Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können das Duell zwischen der Schweiz und Kanada um den Gruppensieg am Billie Jean King Cup am Freitag ab 12 Uhr live auf SRF zwei und im Stream mitverfolgen. Zunächst finden die beiden Einzel-Partien statt, zum Abschluss folgt das Doppel.

01:29 Video Schweiz besiegt Italien am Billie Jean King Cup Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

United Cup: Schweiz gegen Swiateks Polen

Im neuen United Cup, der vom 29. Dezember bis 8. Januar ausgetragen wird, trifft die Schweiz auf das von Iga Swiatek (WTA 1) angeführte Team aus Polen. Der andere Gruppengegner ist noch offen, es müssen die Resultate der ATP Finals abgewartet werden. Die Spiele werden in Brisbane ausgetragen. Das Turnier ist der Nachfolger des ATP Cups, der allerdings nur den Männer vorenthalten war. Die Länderteams treten mit maximal je 4 Spielerinnen und Spielern gegeneinander an. Gespielt werden je 2 Männer- und Frauen-Einzel und ein gemischtes Doppel. Zu gewinnen gibt es jeweils auch 500 Punkte für das ATP- und WTA-Ranking. Für die Schweiz wurden Belinda Bencic (WTA 12), Jil Teichmann (WTA 35), Ylena In-Albon (WTA 152) und Joanne Züger (WTA 186), respektive Stan Wawrinka (ATP 150), Marc-Andrea Hüsler (ATP 58), Dominic Stricker (ATP 111) und Alexander Ritschard (ATP 170) nominiert.