Legende: Wird nicht nach Tokio reisen Serena Williams. Keystone

Olympia ohne Serena Williams

Serena Williams wird bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht antreten. Das teilte die 39-jährige Amerikanerin am Sonntag vor dem Turnierstart in Wimbledon mit. Warum sich die 23-fache Grand-Slam-Siegerin zu einer Olympia-Absage entschieden hat, liess sie offen. Williams ist im Besitz von 4 Olympia-Goldmedaillen: 2012 triumphierte sie im Einzel, zudem gewann sie zusammen mit ihrer Schwester Venus 3 Mal im Doppel (2000, 2008 und 2012). Vor ihr hatten bei den Männern schon der zweifache spanische Olympiasieger Rafael Nadal (ATP 3) und der Österreicher Dominic Thiem (ATP 5) für Tokio abgesagt.