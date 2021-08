US Open ohne Serena Williams

Nach Roger Federer und Rafael Nadal bei den Männern wird an den US Open (30. August bis 12. September) auch im Frauen-Tableau ein grosser Name fehlen. Serena Williams teilte am Mittwoch mit, dass sie sich noch nicht vollständig von ihrem Muskelfaserriss erholt habe und deshalb das 4. und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres verpassen wird. Ihre letzte Partie bestritt Williams Ende Juni in Wimbledon, als sie in Runde 1 gegen Aljaksandra Sasnowitsch verletzungsbedingt aufgeben musste. Am 26. September feiert die US-Amerikanerin ihren 40. Geburtstag. Noch immer jagt die 23-fache Grand-Slam-Siegerin den Rekord von Margaret Court, die 24 Major-Triumphe zu Buche stehen hat.

Vögele übersteht 1. Quali-Hürde – Hüsler out

Stefanie Vögele (WTA 128) hat die 1. Qualifikationsrunde an den US Open souverän gemeistert. Die Aargauerin gewann gegen die in der Weltrangliste über 100 Positionen schlechter klassierte US-Amerikanerin Whitney Osuigwe 6:2, 6:2. Marc-Andrea Hüsler (ATP 170) muss hingegen die Heimreise antreten. Er unterlag in der 1. von 3 Qualifikationsrunden dem Ecuadorianer Emilio Gomez (ATP 161) in zwei Sätzen 5:7, 3:6.