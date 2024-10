Traumfinal in Peking

Beim ATP-500-Turnier in Peking kommt es im Endspiel zur erhofften Affiche zwischen der Weltnummer 1 Jannik Sinner (ITA) und dem Spanier Carlos Alcaraz (ATP 3). Die Nummern 1 und 2 der Setzliste setzten sich in den Halbfinals jeweils in zwei Sätzen durch. Sinner musste gegen den chinesischen Überraschungsmann Bu Yunchaokete (ATP 98), der nur dank einer Wildcard Aufnahme im Haupttableau gefunden hatte, im 2. Satz zwar ins Tiebreak, gewann schliesslich aber 6:3, 7:6 (7:3). Alcaraz schlug den Weltranglisten-Fünften Daniil Medwedew (RUS) mit 7:5, 6:3.

Wawrinka in Schanghai gegen Franzosen

Am Mittwoch beginnt das ATP-1000-Turnier in Schanghai. Stan Wawrinka (ATP 234) ist mit einer Wildcard am Start und trifft in der Startrunde auf den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard. Der 21-jährige 2,03-m-Mann ist die Nummer 51 der Welt und spielt seit 2021 auf der Tour. Wawrinka und Mpetshi Perricard standen sich noch nie gegenüber.