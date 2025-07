Per E-Mail teilen

Legende: Lässt Toronto aus Wimbledon-Sieger Jannik Sinner. Getty Images/John Walton/PA Images

Sinner, Djokovic und Draper kurieren Verletzungen aus

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner, Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic und der Weltranglisten-Fünfte Jack Draper haben ihre Teilnahme beim Hartplatzturnier in Toronto (ab 27. Juli) abgesagt. Wimbledon-Gewinner Sinner, der beim Rasenklassiker auf den Ellenbogen gefallen war, wolle sich «erholen», begründete der Veranstalter die Absage des Italieners. Gleiches gelte für den vierfachen Turniersieger Djokovic, der in Wimbledon im Halbfinal gegen Sinner ausgeschieden war und dort ebenfalls mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Auch der Brite Draper kann verletzungsbedingt nicht in Toronto aufschlagen.