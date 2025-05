Legende: Liess sich die fehlende Matchpraxis kaum anmerken Jannik Sinner. Imago/Italy Photo Press

Sinner kehrt in Rom erfolgreich zurück

Jannik Sinner hat nach seiner abgesessenen Dopingsperre eine erfolgreiche Rückkehr auf die ATP-Tour gefeiert. Die Weltnummer 1 liess sich die 3-monatige Pause nicht gross anmerken und bezwang Mariano Navone (ARG/ATP 99) beim ATP-1000-Turnier in Rom mit 6:3, 6:4. Nach den Titeln in Schanghai, an den ATP Finals und im Daviscup im letzten Jahr sowie an den Australian Open in diesem Jahr war es bereits der 22. Erfolg in Serie für den Südtiroler.

Frühes Out für Swiatek

Iga Swiatek (WTA 2) läuft es weiter nicht nach Wunsch. Die Polin musste sich in Rom, wo sie als Titelverteidigerin an den Start gegangen war, bereits in der 3. Runde verabschieden. Die 23-Jährige unterlag Danielle Collins (USA/WTA 35) nach einer fehlerhaften Leistung mit 1:6, 5:7. Im Ranking wird Swiatek damit erstmals seit über 3 Jahren die Top 2 verlassen und auf Platz 4 zurückfallen. Die Vorbereitungen auf die French Open, wo sie bereits 4 Mal gewinnen konnte, geraten damit weiter ins Stocken. Swiatek wartet seit fast einem Jahr auf einen Turniersieg.