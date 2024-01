Sinner passt in Marseille – Golubic in Hua Hin weiter

Legende: In Marseille kommt kein weiterer Pokal hinzu Jannik Sinner. imago images/AAP

Marseille ohne Sinner

Jannik Sinner (ATP 4) verzichtet nach seinem Triumph am Australian Open auf eine Teilnahme am ATP-250-Turnier in Marseille von nächster Woche. Wie die Veranstalter bekannt gaben, zog der 22-jährige Italiener seine Anmeldung zurück. Nach aktuellem Stand wird damit der Pole Hubert Hurkacz (ATP 8) am Turnier in Südfrankreich topgesetzt sein. Man befinde sich in Gesprächen mit dem deutschen Australian-Open-Halbfinalisten Alexander Zverev (ATP 6), erklärten die Organisatoren indes.

Golubic übersteht 1. Runde in Hua Hin

Viktorija Golubic (WTA 71) ist beim WTA-250-Turnier im thailändischen Hua Hin mit einem souveränen Sieg gestartet. Sie gewann gegen die Brasilianerin Laura Pigossi (WTA 114) 6:1, 6:2. Die 31-jährige Zürcherin profitierte von der Serviceschwäche ihrer Gegnerin, die nur eines ihrer sieben Aufschlagspiele durchbrachte, und verwertete nach 1:15 Stunden ihren ersten Matchball. In der 2. Runde in Hua Hin trifft die Schweizerin auf die einheimische Thasaporn Naklo (WTA 406) oder die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 70).

03:50 Video Archiv: Golubic scheitert an den Australian Open an Switolina Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 50 Sekunden.

Bertola und Kym ergänzen das Schweizer Team

Im Schweizer Aufgebot für die Davis-Cup-Partie gegen die Niederlande vom 2. und 3. Februar (live bei SRF) kommt es zu Wechseln. Antoine Bellier fällt aufgrund einer Verletzung am Unterarm aus. Für den Genfer wurde ein Duo nachnominiert. Captain Severin Lüthi berücksichtigte Remy Bertola (ATP 407), der erstmals zum Schweizer Team gehören wird, und Jérôme Kym (ATP 431). Angeführt wird die Schweizer Equipe in Groningen von Leandro Riedi (ATP 175). Weiter gehören Alexander Ritschard (ATP 183) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) dazu. Dominic Stricker ist weiter verletzt.