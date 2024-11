Slowakei folgt Italien in den BJKC-Final

Legende: Gewann bisher alle ihre Einzel Die Slowakin Rebecca Sramkova. Keystone/AP/Manu Fernandez

Slowakei fordert am Mittwoch Italien

Die Slowakei und Italien spielen in Malaga um den Titel beim Billie Jean King Cup. Die Slowakinnen gewannen ihr Halbfinal gegen Grossbritannien mit 2:1 und greifen nach dem zweiten Titel im Teamwettbewerb der Frauen nach 2002. Italien war bereits am Montag durch ein 2:1 über Polen in den Final vom Mittwoch eingezogen. Viktoria Hruncakova und Tereza Mihalikova holten im Doppel mit 6:2, 6:2 gegen Olivia Nicholls und Heather Watson den entscheidenden Punkt für die Slowakei. Zuvor hatte Rebecca Sramkova gegen Katie Boulter 2:6, 6:4, 6:4 gewonnen und damit die britische Führung durch Emma Raducanu (6:4, 6:4 gegen Hruncakova) ausgeglichen. Die Italienerinnen gehen mit der Weltranglistenvierten Jasmine Paolini ins Endspiel und gelten als Favoritinnen. Im vergangenen Jahr hatten sie gegen Kanada verloren.