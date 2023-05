Legende: Um diese Trophäe geht es im November Der Billie Jean King Cup. IMAGO Images/tennisphoto.de

Zuger Kandidatur für BJKC-Final geht leer aus

Das Schweizer Frauen-Tennis-Team um Captain Heinz Günthardt wird seinen Weltmeistertitel nicht wie erhofft in Zug verteidigen können. Der Internationale Tennisverband ITF hat am Mittwoch Sevilla als Austragungsort der Billie Jean King Cup Finals 2023 und 2024 bestätigt. Derweil bleiben die Ziele des Schweizer Teams dieselben. Nach dem Triumph im vergangenen Jahr soll der Titel verteidigt werden. Vom 7. bis 12. November 2023 werden in vier Dreiergruppen zuerst die Halbfinalistinnen erkoren, ehe es in den K.o.-Duellen weitergeht. Noch nicht bekannt ist, auf wen die Schweizerinnen in der Gruppenphase treffen werden. Die Auslosung findet am 24. Mai 2023 statt.