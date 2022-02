Legende: Zeigt sich weiter in Form Dominic Stricker. imago images/Archiv

Stricker mit nächstem Achtungserfolg

Zwei Tage nach seiner Finalteilnahme in Columbus machte Dominic Stricker (ATP 204) auf der ATP-Challenger-Tour erneut auf sich aufmerksam. Der 19-jährige Berner besiegte in Cleveland den Italiener Andreas Seppi, Nummer 106 der Weltrangliste, 6:4, 6:4. Für den schönen Erstrunden-Erfolg gegen den ehemaligen Top-20-Spieler Seppi benötigte Stricker 87 Minuten. An dem mit 53'000 Dollar dotierten Turnier ist der US-Amerikaner Tennys Sandgren topgesetzt. Gegen Sandgren siegte Stricker in Columbus.

