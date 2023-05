Legende: Jubel in Prag Dominic Stricker. Keystone/Georgios Kefalas

Stricker siegt in Prag

Dominic Stricker (ATP 129) hat in Prag den fünften Turniersieg auf Challenger-Stufe realisiert. Der 20-jährige Berner setzte sich gegen den Österreicher Sebastian Ofner (ATP 130) 7:6 (9:7), 6:3 durch. Stricker, der French-Open-Sieger von 2020 bei den Junioren, wird am Montag auf Position 115 der Weltrangliste auftauchen. Sofern er auch in den kommenden Wochen gut spielt, winkt ihm die direkte Qualifikation für das Hauptfeld in Wimbledon. Für Roland Garros ist der Cut bereits erfolgt, Stricker muss also in Paris die Qualifikation bestreiten.