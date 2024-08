Stricker in der 2. Runde – Frauen-Duo in US-Open-Quali weiter

Legende: Ballt die Faust Dominic Stricker. Freshfocus/Claudio De Capitani (Archiv)

Stricker besiegt Coria in Winston-Salem

Dominic Stricker ist beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem (USA) in die 2. Runde eingezogen. Der Berner (ATP 182) setzte sich in seinem Startspiel mit 7:5 und 6:2 gegen den Argentinier Federico Coria (ATP 78) durch. Stricker geriet im 1. Satz beim Stand von 3:4 in Bedrängnis, konnte aber eine Breakchance abwehren. Wenig später nutzte er seinerseits seine zweite Möglichkeit zum Servicedurchbruch und brachte den Satz in der Folge ins Trockene. In Durchgang 2 sorgte der Schweizer mit Breaks zum 2:1 und 5:2 für die Entscheidung. Stricker gewann erstmals in diesem Jahr eine Partie im Hauptfeld eines ATP-Turniers, nachdem ihm der Rücken grosse Probleme bereitet hatte. Sein nächster Gegner ist der Italiener Lorenzo Sonego (ATP 58).

US Open: Waltert und Teichmann überstehen 1. Quali-Runde

Simona Waltert steht in der Qualfikation für die US Open in der 2. Runde. Die Bündnerin (WTA 213) besiegte zum Auftakt die US-Amerikanerin Emina Bektas in 1:26 Stunden 6:4 und 6:4. Walterts nächste Gegnerin ist die Britin Sonay Kartal (WTA 175). Ebenfalls weiter ist Jil Teichmann. Die Nummer 203 der Welt musste fast 3 Stunden lang kämpfen, bis ihr 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 gegen die Lokalmatadorin Maria Mateas (WTA 194) feststand. Teichmann kriegt es nun mit der Türkin Zeynep Sonmez (WTA 152) zu tun. Ausgeschieden ist im Männertableau dagegen Alexander Ritschard (ATP 137). Der Zürcher unterlag dem Italiener Francesco Passaro (ATP 150) nach gewonnenem Startsatz 7:5, 3:6, 3:6.