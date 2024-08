Legende: Es bleibt bei einem Sieg auf ATP-Stufe Für Dominic Stricker in diesem Jahr. KEYSTONE/Peter Schneider

Sonego zu stark für Stricker

Dominic Stricker (ATP 182) kommt in diesem Jahr nach seiner langen Verletzungspause weiter nicht wirklich auf Touren. Der 22-Jährige unterlag in der 2. Runde des ATP-Turniers von Winston-Salem dem Italiener Lorenzo Sonego (ATP 58) mit 4:6, 1:6. Stricker erspielte sich dabei zwar 8 Breakchancen, konnte aber keine davon nutzen. Als nächstes stehen für den Schweizer die US Open an, wo er dank dem geschützten Ranking im Hauptfeld starten darf.