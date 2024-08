Stricker in Winston-Salem in der 2. Runde

Legende: Ballt die Faust Dominic Stricker. Freshfocus/Claudio De Capitani (Archiv)

Stricker besiegt Coria in Winston-Salem

Dominic Stricker ist beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem (USA) in die 2. Runde eingezogen. Der Berner (ATP 182) setzte sich in seinem Startspiel mit 7:5 und 6:2 gegen den Argentinier Federico Coria (ATP 78) durch. Stricker geriet im 1. Satz beim Stand von 3:4 in Bedrängnis, konnte aber eine Breakchance abwehren. Wenig später nutzte er seinerseits seine zweite Möglichkeit zum Servicedurchbruch und brachte den Satz in der Folge ins Trockene. In Durchgang 2 sorgte der Schweizer mit Breaks zum 2:1 und 5:2 für die Entscheidung. Strickers nächster Gegner ist der Italiener Lorenzo Sonego (ATP 58).

01:48 Video Archiv: Stricker scheidet in Gstaad in Runde 1 aus Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

ATP Winston-Salem Das Tableau Das Tableau

US Open: Waltert übersteht 1. Quali-Runde

Simona Waltert steht in der Qualfikation für die US Open in der 2. Runde. Die Bündnerin (WTA 213) besiegte zum Auftakt die US-Amerikanerin Emina Bektas in 1:26 Stunden 6:4 und 6:4. Walterts nächste Gegnerin ist die Britin Sonay Kartal (WTA 175).