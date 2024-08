Stricker in Winston-Salem und Golubic in Cleveland ausgeschieden

Legende: Es bleibt bei einem Sieg auf ATP-Stufe Für Dominic Stricker in diesem Jahr. KEYSTONE/Peter Schneider

Sonego zu stark für Stricker

Dominic Stricker (ATP 182) kommt in diesem Jahr nach seiner langen Verletzungspause weiter nicht wirklich auf Touren. Der 22-Jährige unterlag in der 2. Runde des ATP-Turniers von Winston-Salem dem Italiener Lorenzo Sonego (ATP 58) mit 4:6, 1:6. Stricker erspielte sich dabei zwar 8 Breakchancen, konnte aber keine davon nutzen. Als nächstes stehen für den Schweizer die US Open an, wo er dank dem geschützten Ranking im Hauptfeld starten darf.

Golubic scheitert an Haddad Maia

Viktorija Golubic (WTA 74) ist beim WTA-250-Turnier in Cleveland gegen die topgesetzte Beatriz Haddad Maia (WTA 23) ausgeschieden. Die Brasilianerin siegte 6:3, 7:5. Mit Blick auf die US Open konnte die Schweizerin in Ohio nur bedingt Selbstvertrauen tanken: Sie gewann zwar in der Qualifikation zwei Partien, aber im Spiel gegen Haddad Maia liess sie die grosse Chance auf einen Entscheidungssatz ungenutzt. Die Zürcherin führte im zweiten Durchgang 5:0, ehe sie sieben Games in Serie verlor und sechs Satzbälle vergab. Golubic steht bei den US Open im Hauptfeld.