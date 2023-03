Legende: Erhält Rat von einem erfahrenem Coach Dominic Stricker. key/Peter Schneider

Stricker will «neuen Wind»

Dominic Stricker (ATP 126) erhält gemäss übereinstimmenden Medienberichten Unterstützung durch Peter Lundgren, den ehemaligen Coach von Roger Federer und Stan Wawrinka. Der 58-jährige Schwede sei probeweise für drei Wochen verpflichtet worden, meldet der Tagesanzeiger. Stricker tritt in dieser Zeit an den Challenger-Turnieren in Lugano (diese Woche) und Biel (ab 20. März) an. «Dominic braucht jetzt neuen Wind», wurde Vater Stephan Stricker in der Zeitung zitiert. Gegenüber dem Blick sagte Dominic Stricker: «Es ist mir eine Ehre, solch einen grossen Namen in meinem Team zu wissen.»