Legende: Es bleibt vorerst bei drei Siegen in einem WTA-Hauptfeld Lulu Sun. Keystone/AP/David Rowland

Gratschowa zu stark für Sun

Lulu Sun ist am WTA-Turnier in Auckland in der 2. Runde ausgeschieden. Die im Waadtland lebende 22-jährige Linkshänderin verlor in Neuseeland gegen Warwara Gratschowa aus Frankreich in zwei Sätzen 3:6, 4:6. Die gebürtige Russin, als Nummer 42 im Ranking 172 Plätze vor Sun klassiert, führte die Entscheidung mit je einem Servicedurchbruch in den beiden Sätzen herbei. Gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler hatte Sun zwei Tage zuvor ihren dritten Sieg auf der WTA-Tour errungen.

Hüsler unterliegt Fils

Für Marc-Andrea Hüsler ist das ATP-Turnier in Hongkong vorbei. Der Schweizer (ATP 194) unterlag in der 2. Runde dem Franzosen Arthur Fils (ATP 36) in zwei Sätzen 5:7, 5:7. Im 1. Durchgang verspielte Hüsler einen Breakvorsprung und vergab einen Satzball. Im 2. Satz verwertete der 19-jährige Fils seinen ersten Matchball nach zwei Stunden Spielzeit.

Nadal mit nächstem Sieg

Rafael Nadal hat bei seinem Comeback in Brisbane (AUS) den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den einheimischen Jason Kubler gewann der Spanier problemlos mit 6:1, 6:2. Für den Erfolg brauchte der Spanier gerade einmal 81 Minuten. In der nächsten Runde wartet mit Jordan Thompson erneut ein Australier auf Nadal.

