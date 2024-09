Legende: Gönnt sich eine Pause Iga Swiatek. Imago/Abacapress

Titelverteidigerin lässt China Open aus

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek hat ihre Teilnahme an den China Open aus persönlichen Gründen abgesagt. Dies teilte die 5-fache Grand-Slam-Siegerin am Freitag mit. Die 23-jährige Polin hatte die China Open im vergangenen Jahr gewonnen. «Es tut mir sehr leid, denn ich hatte eine grossartige Zeit bei diesem Turnier im letzten Jahr und habe mich sehr darauf gefreut, wieder dabei zu sein», schrieb Swiatek in einer Erklärung. Ihren letzten Auftritt hatte sie an den US Open (Viertelfinal-Out gegen Jessica Pegula).

02:08 Video Archiv: Swiatek unterliegt Pegula deutlich Aus Sport-Clip vom 05.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Laver Cup und ATP verlängern Partnerschaft

Der Laver Cup hat auch in Zukunft seinen festen Platz auf der ATP-Tour. Die Organisatoren des von Roger Federer initiierten Showturniers für Tennisprofis und die ATP verkündeten am Freitag in Berlin die Verlängerung ihrer bestehenden Zertifizierungsvereinbarung um fünf Jahre. Die Partnerschaft war 2019, zwei Jahre nach der Erstauflage des Laver Cups, geschlossen worden. In Berlin startet am Freitag die siebte Auflage des Turniers zwischen einem Team Europa sowie einer Welt-Auswahl.