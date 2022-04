Legende: Kein Weg führt an ihr vorbei Iga Swiatek gewinnt in Stuttgart ihr 4. Turnier in Folge. Keystone/Tom Weller

Stuttgart: Swiatek derzeit nicht zu schlagen

Iga Swiatek hat in Stuttgart ihr 4. Turnier in Serie gewonnen und steht mittlerweile bei 23 Siegen in Folge. Die letzte Niederlage kassierte die Polin im Februar in Dubai gegen Jelena Ostapenko (LAT). Seither gewann die 20-Jährige die Events in Doha, Indian Wells, Miami und nun Stuttgart. Im Final setzte sich Swiatek souverän mit 6:2, 6:2 gegen die Weltranglisten-Vierte Aryna Sabalenka (BLR) durch.

Belgrad: Djokovic verliert «Heim-Final»

Nichts ist es geworden mit dem ersten Turniersieg der Saison für Novak Djokovic. Die Weltnummer 1 musste sich beim Heimturnier in Belgrad im Final dem Russen Andrej Rublew (ATP 8) mit 2:6, 7:6 (7:4), 0:6 geschlagen geben. Im Entscheidungssatz ging Djokovic wie schon bei der Zweitrunden-Niederlage gegen Alejandro Davidovich-Fokina in Monte-Carlo die Puste aus. Noch wartet der Serbe auf einen Titel in diesem Jahr.

Barcelona: Alcaraz gewinnt weiter

Beim ATP-500-Turnier in Barcelona benötigte Carlos Alcaraz (ESP) im Final gegen Pablo Carreno Busta nur 66 Minuten zum 6:3, 6:2-Sieg. Für den Weltranglisten-10. war es der 3. Turniersieg in diesem Jahr nach Rio de Janeiro und Miami.