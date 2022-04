Swiatek nicht in Madrid – Zverev in München früh out

Legende: Legt eine Pause ein Iga Swiatek. Keystone/DPA/Silas Stein

Swiatek muss Armverletzung auskurieren

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek verzichtet wegen einer Schulterverletzung auf das am Donnerstag beginnende Sandplatzturnier in Madrid. Die Pause nach zuletzt 23 Siegen und vier Titeln in Serie ist jedoch eher eine Vorsichtsmassnahme mit Blick auf die French Open (ab 22. Mai), dem Höhepunkt der Sandplatzsaison. Dort gilt die Polin als Top-Favoritin. Es sei Zeit, auf ihren Arm zu achten, der seit den Miami Open angeschlagen sei, teilte Swiatek via Twitter mit: «Mein Körper braucht eine Pause.»

Swiatek verpasst Turnier in Madrid

00:29 Video Archiv: Swiatek gewinnt die French Open 2020 Aus Sportheute vom 10.10.2020. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Zverev scheitert in München bei erster Gelegenheit

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München bereits in seinem Auftaktmatch sang- und klanglos gescheitert. Der an Nummer 1 gesetzte Hamburger unterlag dem 18-jährigen Dänen Holger Rune deutlich mit 3:6, 2:6 und enttäuschte. Für den Weltranglisten-Vierten ist es in einem bislang durchwachsenen Jahr ein neuerlicher Rückschlag. Nach 1:40 Stunden nutzte Rune seinen zweiten Matchball.