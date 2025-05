Swiatek rutscht immer tiefer in die Krise

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Verfrühter Abschied Iga Swiatek ist in Rom bereits ausgeschieden. Keystone/AP/MANU FERNANDEZ

Frühes Out für Swiatek in Rom

Iga Swiatek (WTA 2) läuft es weiter nicht nach Wunsch. Die Polin musste sich in Rom, wo sie als Titelverteidigerin an den Start gegangen war, bereits in der 3. Runde verabschieden. Die 23-Jährige unterlag Danielle Collins (USA/WTA 35) nach einer fehlerhaften Leistung mit 1:6, 5:7. Im Ranking wird Swiatek damit auf Platz 4 zurückfallen. Die Vorbereitungen auf die French Open, wo sie bereits 4 Mal gewinnen konnte, geraten damit weiter ins Stocken. Swiatek wartet seit fast einem Jahr auf einen Turniersieg.