Legende: Feierten zusammen grosse Erfolge Iga Swiatek und Tomasz Wiktorowski, hier nach dem French-Open-Titel in diesem Jahr. Keystone/AP/Yoan Valat

Swiatek beendet Zusammenarbeit mit Wiktorowski

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Die Polin beendet die Zusammenarbeit mit ihrem Landsmann Tomasz Wiktorowski. «Nach drei Jahren der grössten Erfolge in meiner Karriere haben wir beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden», schrieb Swiatek in einem Post auf Instagram. Vier ihrer bisherigen fünf Turniersiege an Grand-Slam-Events holte sie mit Wiktorowski an ihrer Seite. Auch liess Swiatek wissen, dass derzeit «Gespräche mit ausländischen Trainern laufen».