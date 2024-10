Legende: Feierten zusammen grosse Erfolge Iga Swiatek und Tomasz Wiktorowski, hier nach dem French-Open-Titel in diesem Jahr. Keystone/AP/Yoan Valat

Swiatek beendet Zusammenarbeit mit Wiktorowski

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Die Polin beendet die Zusammenarbeit mit ihrem Landsmann Tomasz Wiktorowski. «Nach drei Jahren der grössten Erfolge in meiner Karriere haben wir beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden», schrieb Swiatek in einem Post auf Instagram. Vier ihrer bisherigen fünf Turniersiege an Grand-Slam-Events holte sie mit Wiktorowski an ihrer Seite. Swiatek liess wissen, dass derzeit «Gespräche mit ausländischen Trainern laufen». Am nächste Woche beginnenden WTA-1000-Turnier in Wuhan tritt sie kurzfristig nicht an.

01:28 Video Archiv: Swiatek siegt zum 4. Mal bei den French Open Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Nationenturniere werden harmonisiert

Das Format des Billie Jean King Cups wird demjenigen des Davis Cups angeglichen. Ab 2025 werden beim Nationenturnier der Frauen wie schon beim Davis Cup nur noch acht statt zwölf Nationen das Finalturnier bestreiten. Dies teilte der Tennis-Weltverband ITF mit. Die BJKC-Qualifikationsphase wird kommenden April in sieben Dreier-Gruppen ausgetragen. Ab 2026 sollen in der Qualifikation Heim- und Auswärtsspiele zurückkehren.