Swiatek vs. Sakkari im Endspiel – Djokovic nicht in Miami

Legende: Zeigte eine beeindruckende Leistung Iga Swiatek. imago images/PanoramiC

Neuauflage des Finals von 2022 in Indian Wells

Im Final des WTA-1000-Turniers in Indian Wells kommt es zum Duell zwischen der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek und Maria Sakkari, der Nummer 9 der WTA-Rangliste. Die Polin benötigte nur gerade 69 Minuten, um Marta Kostyuk (UKR/WTA 32) 6:2, 6:1 zu besiegen. Swiatek musste ihrer Gegnerin keinen Breakball zugestehen. 14 Winner standen am Ende nur 6 unerzwungenen Fehlern gegenüber. Dagegen musste Sakkari während 2:42 Stunden kämpfen, ehe ihr 6:4, 6:7 (5:7), 6:2-Sieg gegen Lokalmatadorin Coco Gauff (WTA 3) feststand. Die Griechin musste einen Umweg über den Entscheidungssatz einlegen, nachdem sie im 2. Durchgang beim Stand von 5:4 bei eigenem Aufschlag drei Matchbälle vergeben hatte. Damit kommt es in der kalifornischen Wüste zur Neuauflage des Finals von 2022, den Swiatek gegen Sakkari in 2 Sätzen gewonnen hatte.

Djokovic verzichtet auf Miami

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Miami in der kommenden Woche abgesagt. «In dieser Phase meiner Karriere muss ich meine privaten und beruflichen Pläne ausbalancieren», begründete der 36-jährige Serbe am Samstag seine Entscheidung bei X. Diese Woche war der Weltranglisten-Erste in Indian Wells überraschend in Runde 3 gescheitert.