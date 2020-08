Legende: Gesundheitliche Bedenken Elina Switolina nimmt nicht an den US Open teil. Freshfocus

Nächste hochkarätige Absagen für US Open

Die Veranstalter der US Open müssen zwei weitere Absagen hochkarätiger Spielerinnen hinnehmen. Die Weltranglistenfünfte Elina Switolina aus der Ukraine und die nur zwei Positionen hinter ihr geführte Kiki Bertens aus den Niederlanden werden beim Grand-Slam-Turnier in New York nicht aufschlagen. Dies gaben beide am Freitag bekannt. Auch die Weltnummer 1 Ashleigh Barty (AUS) hatte für die Frauenkonkurrenz abgesagt. Bei den Männern fehlen unter anderem Titelverteidiger Rafael Nadal und Stan Wawrinka.