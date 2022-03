Legende: Übernimmt die Position des Titelverteidigers Das serbische Team, hier mit Novak Djokovic (l.) und Filip Krajinovic. IMAGO / Pixsell

Serbien und Australien rücken in Teamwettbewerben auf

Nach dem Aus der russischen und belarussischen Teams hat der Tennis-Weltverband ITF das Vorgehen im Davis Cup und beim Billie Jean King Cup festgelegt. Im Davis Cup übernimmt Serbien die Position von Titelverteidiger Russland. Da die Mannschaft als Wild-Card-Inhaber ebenfalls bereits als Teilnehmer der Gruppenphase vom 14. bis 18. September feststand, soll ein weiterer Nachrücker bestimmt werden. Im Billie Jean King Cup rückt Australien anstelle von Titelverteidiger Russland automatisch in die Finalrunde vor und wird nicht an der Qualifikation am 15. und 16. April teilnehmen. Die Slowakei erhält damit ein Freilos und erreicht ebenfalls die nächste Phase des ehemaligen Fed Cups.