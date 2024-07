Legende: Endlich wieder siegreich Jil Teichmann (Archiv-Bild). Keystone / ALESSANDRO DELLA VALLE

Teichmann kann doch noch gewinnen

Jil Teichmann hat ihre lange Durststrecke beendet und beim WTA-250-Turnier in Palermo den ersten Match im Hauptfeld eines WTA-Turniers seit dem vergangenen Oktober gewonnen. Die 27-jährige Schweizerin schlug die junge Serbin Mia Ristic in der 1. Runde 6:1, 6:1. Die Auslosung hatte es gut gemeint mit Teichmann. Die 18-Jährige Ristic ist in der Weltrangliste 90 Plätze schlechter klassiert als die Schweizerin und war in ihrem erst zweiten Match auf diesem Turnierniveau chancenlos.

Waltert scheitert dramatisch

Simona Waltert (WTA 248) hat derweil den ersten Saisonsieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers verpasst. Die Bündnerin unterlag in der 1. Runde des 250-Turniers in Budapest Maria Timofejewa (WTA 103) nach fast zweieinhalbstündigem Kampf mit 5:7, 6:7 (3:7). Nach erfolgreicher Qualifikation erlebte Waltert auf Sand gegen die Russin eine veritable Achterbahnfahrt. Im 1. Satz gab sie eine 4:1-Führung preis und vergab beim Stand von 5:4 einen Satzball. Im 2. Durchgang kam sie nach 1:4-Rückstand zurück, blieb im Tiebreak aber chancenlos.