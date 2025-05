Legende: Musste sich ihrer Kontrahentin klar geschlagen geben Jil Teichmann, hier beim WTA-1000-Turnier in Madrid. imago images/Dennis Agyeman

«Lucky Loserin» Teichmann unterliegt Raducanu

Jil Teichmann hat in der 2. Runde des WTA-1000-Turniers in Rom gegen die Britin Emma Raducanu 2:6, 2:6 verloren. Teichmann (WTA 94) konnte nur zu Beginn der Partie mit Raducanu (WTA 49) mithalten, nach der 2:1-Führung im ersten Satz gab sie fünf Games in Folge ab. Auch im zweiten Satz waren die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Spielerinnen, die zuvor noch nie gegeneinander gespielt hatten, klar. In der gut 80-minütigen Partie erspielte sich Teichmann erst im letzten Game eine einzige Breakchance. Eigentlich hätte Raducanu gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 20) spielen sollen, doch diese musste ihre Turnierteilnahme kurzfristig wegen einer Schulterverletzung absagen.