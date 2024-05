Legende: Gewinnt in Italien Jil Teichmann (Archiv-Bild). KEYSTONE / Laurent Gillieron

Teichmann erfolgreich zurück

Jil Teichmann (WTA 215) hat sich mit einem Turniersieg auf ITF-Stufe zurückgemeldet. Die 26-jährige Schweizerin gewann den Final in Santa Margherita di Pula (ITA) gegen Andrea Lazaro Garcia (WTA 425) 6:3, 6:4. Damit revanchierte sich Teichmann für die Halbfinal-Niederlage, die sie in der Woche zuvor am selben Ort gegen die 29-jährige Spanierin eingesteckt hatte. Das italienische Sand-Turnier ist mit 25'000 Dollar dotiert. Für Teichmann waren es die ersten Einzel-Einsätze seit ihrer Rückenverletzung, die sie sich im Februar beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca zugezogen hatte.